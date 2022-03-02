Зняття валюти з рахунків

Українці з 1 березня цього року можуть забирати зі своїх рахунків в іноземній валюті до 30 тисяч гривень готівкою. Нагадаємо, що раніше регулятор повністю забороняв видачу готівки з валютних рахунків.

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Зверніть увагу! Від моменту впровадження воєнного стану НБУ не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном. Також у НБУ повідомили, що населення може:

без обмежень знімати готівкову іноземну валюту з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду та на підставі окремих дозволів НБУ;

знімати готівкову валюту у філіях та відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, у межах залишку коштів на рахунку за умови їх наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку;

використовувати платіжні картки за кордоном для розрахунків та отримання готівки. Нацбанк додав їх до переліку виключень до заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів.

Що забороняє НБУ

Зараховування коштів на рахунки клієнтів-фізосіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Росії та Білорусі.

Приймати в Україні електронних платіжних засобів (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), котрі емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.

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