У валюті Венесуели стало на 6 нулів менше

Уряд Венесуели провів деномінацію національної валюти. Після неї у болівара стало на 6 нулів менше. Нову купюру презентували 1 жовтня.

Що трапилося з валютою Венесуели

До коригування, купюрою з найвищим номіналом була банкнота в 1 мільйон боліварів. Станом на 30 вересня вона коштувала трохи менше ніж 25 центів.

Цікаво 2,5 долара за 1 мільйон боліварів: як Венесуела рятуватиме національну валюту

Тепер найбільшою купюрою буде 100 боліварів. Вона коштуватиме близько 25 доларів.

Деномінація болівара покликана спростити касові операції та бухгалтерські розрахунки, які зараз ускладнює величезна кількість нулів у сумах,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, економісти стверджують, що цей крок лиш тимчасово спростить трансакції. Проблему гіперінфляції це не розв'яже через неефективну політику влади.

Коротко про інфляцію у Венесуелі

Гіперінфляція у Венесуелі триває щонайменше з 2017 року.

За даними індексу Bloomberg, у 2020 році вона сягнула 2 575%.

Уряд вже втретє проводить деномінацію. Раніше болівар втратив 3 нулі у 2008 році і 5 нулів у 2018 році.

У березні 2021 року у Венесуелі ввели три нові банкноти: 200 тисяч, 500 тисяч та 1 мільйон боліварів.

Раніше дволітрова пляшка газованої води у Венесуелі могла коштувати понад 8 мільйонів боліварів. Водночас банки дозволяли громадянам знімати не більше 20 мільйонів боліварів в день.