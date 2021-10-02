Що трапилося з валютою Венесуели

До коригування, купюрою з найвищим номіналом була банкнота в 1 мільйон боліварів. Станом на 30 вересня вона коштувала трохи менше ніж 25 центів.

Цікаво 2,5 долара за 1 мільйон боліварів: як Венесуела рятуватиме національну валюту

Тепер найбільшою купюрою буде 100 боліварів. Вона коштуватиме близько 25 доларів.

Деномінація болівара покликана спростити касові операції та бухгалтерські розрахунки, які зараз ускладнює величезна кількість нулів у сумах,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, економісти стверджують, що цей крок лиш тимчасово спростить трансакції. Проблему гіперінфляції це не розв'яже через неефективну політику влади.

Цікаво! Раніше дволітрова пляшка газованої води у Венесуелі могла коштувати понад 8 мільйонів боліварів. Водночас банки дозволяли громадянам знімати не більше 20 мільйонів боліварів в день.

Коротко про інфляцію у Венесуелі