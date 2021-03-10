Вакцинація від коронавірусу призведе до стрімкого економічного росту, – ОЕСР

Джерело:ОЕСР
Організація економічного співробітництва й розвитку прогнозує стрімке зростання світової економіки у 2021 році. Втім, важливою умовою є швидке розгортання кампанії вакцинації населення від коронавірусу.
В Організації переконані, що широко розповсюджена вакцинація дорослого населення станом на сьогодні є найкращою економічною стратегією. Це призведе до того, що економіка й зайнятість знову зростатимуть.
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Якщо ми воюємо з вірусом, тоді нам потрібно поставити виробництво вакцин на військові умови, забезпечити необхідними ресурсами й пришвидшити доставку по всьому світу,
– наголошують в ОЕСР.