Вакцинація від коронавірусу призведе до стрімкого економічного росту, – ОЕСР

10 березня 2021 , 04:44
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Джерело:

ОЕСР

Організація економічного співробітництва й розвитку прогнозує стрімке зростання світової економіки у 2021 році. Втім, важливою умовою є швидке розгортання кампанії вакцинації населення від коронавірусу.

В Організації переконані, що широко розповсюджена вакцинація дорослого населення станом на сьогодні є найкращою економічною стратегією. Це призведе до того, що економіка й зайнятість знову зростатимуть.

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Якщо ми воюємо з вірусом, тоді нам потрібно поставити виробництво вакцин на військові умови, забезпечити необхідними ресурсами й пришвидшити доставку по всьому світу,
– наголошують в ОЕСР.

Прогноз економічного зростання:

  • Організація прогнозує, що у 2021 році світова економіка може зрости на 5,6%.
  • При цьому у 2022 році темпи росту дещо сповільняться й становитимуть приблизно 4%.
  • До слова, за попередніми оцінками ОЕСР, криза у 2020 році призвела до падіння світової економіки приблизно на 4,5%.

Прогноз для України

  • Світовий банк раніше прогнозував зростання ВВП України у 2021 році на рівні 3%.
  • Натомість Міністерство фінансів у свій макроекономічний прогноз заклало прогнозоване зростання одразу на 4,6%.
  • Водночас у 2022 й 2023 роках прогнозують зростання на 4,3% й 4,7% відповідно.