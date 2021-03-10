Вакцинація від коронавірусу призведе до стрімкого економічного росту, – ОЕСР

Організація економічного співробітництва й розвитку прогнозує стрімке зростання світової економіки у 2021 році. Втім, важливою умовою є швидке розгортання кампанії вакцинації населення від коронавірусу.

В Організації переконані, що широко розповсюджена вакцинація дорослого населення станом на сьогодні є найкращою економічною стратегією. Це призведе до того, що економіка й зайнятість знову зростатимуть.

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Якщо ми воюємо з вірусом, тоді нам потрібно поставити виробництво вакцин на військові умови, забезпечити необхідними ресурсами й пришвидшити доставку по всьому світу,

– наголошують в ОЕСР.

Прогноз економічного зростання:

Організація прогнозує, що у 2021 році світова економіка може зрости на 5,6%.

світова економіка може зрости на При цьому у 2022 році темпи росту дещо сповільняться й становитимуть приблизно 4% .

темпи росту дещо сповільняться й становитимуть приблизно . До слова, за попередніми оцінками ОЕСР, криза у 2020 році призвела до падіння світової економіки приблизно на 4,5%.

Прогноз для України