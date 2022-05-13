Уже понад 8,3 мільярда доларів Україна витратила замість розвитку на війну, – Мінфін

Вторгнення Росії в Україну принесло лише смерті та збитки. Наша держава замість розвитку змушена була витратити на війну 8,3 мільярда доларів.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Раніше цю суму не розголошували.

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Гроші на розвиток України скеровували на війну

Марченко розповів, що гроші, які передбачалися на розвиток, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну йшли на все – від закупівлі та ремонту зброї до допомоги українцям, які через війну були змушені покинути свої домівки. За даними Мінсоцполітики, 2,7 мільйона людей зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, проте насправді ця цифра є в рази більшою.

Уряд зібрав лише 60% запланованих на квітень податкових надходжень, однак іноземні гранти підвищили цей показник до 79,5%. За словами Марченка, Україні терміново потрібна міжнародна підтримка, адже вона змушена спрямовувати мільярди доларів на надзвичайні витрати.

Міністр повідомив, що у квітні наша держава отримала майже 2 мільярди доларів зовнішнього фінансування, з яких 719 мільйонів – гранти. Водночас з лютого цей показник становить 5,4 мільярда доларів, зокрема 801 мільйон доларів грантів.

Якщо не брати до уваги іноземну допомогу, то зараз ми оцінюємо надходження доходів у травні – червні на рівні 45 – 50% від (запланованого – 24 канал) за умови, що ситуація не погіршиться,

– зауважив Марченко.

8 мільярдів доларів, які витратили на війну, перевищують загальні державні видатки за місяць, зважаючи на загальнорічні видатки на 2021 рік – 62,28 мільярда доларів.

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Україна потребує підтримки

Марченко зазначив, що в Києві обговорюють різні види зовнішньої фінансової підтримки. Зокрема, Україна сподівається отримати гроші через спеціальний рахунок прав запозичення (СПЗ), відкритий Міжнародним валютним фондом. Туди розвинені країни можуть направляти частину своїх СПЗ.

"Наразі команда Мінфіну веде переговори з нашими міжнародними партнерами, зокрема, з країнами G7 щодо направлення частини СПЗ на підтримку України", – додав міністр.

Він зазначив, що у травні Україна очікує отримати від Канади кредит на приблизно 767 мільйонів доларів.

"Ми закликаємо наших партнерів надати частину коштів у вигляді грантів, щоб зменшити наше боргове навантаження, яке зростає через воєнний стан, а також потребу у фінансуванні", – зазначив очільник Мінекономіки.

Міністр наголосив, що водночас наша держава обслуговуватиме свої борги незалежно від війни.

"Наша позиція щодо цього питання залишається незмінною. Ми продовжуємо обслуговувати свої борги, і обсяг наших витрат на це – невеликий у порівнянні з потребами у фінансуванні бюджету. На додаток, наразі ми навіть не маємо надійних середньострокових прогнозів, які б дозволили змоделювати траєкторію боргу в майбутньому", – заявив Марченко.

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Нацбанк надав 3,4 мільярда доларів допомоги

Український уряд також позичив приблизно 2,4 мільярда доларів шляхом розміщення внутрішніх військових облігацій. За словами Марченка, жодного нового комерційного боргового інструменту випускати не планують.

Окрім того, НБУ надав уряду 3,4 мільярда доларів фінансової допомоги шляхом безпосереднього придбання військових облігацій. Міністр зауважив, що саме війна змусила просити допомогу в Нацбанку.

"Ми намагаємося максимізувати комерційне фінансування за допомогою державних військових облігацій та обсягу допомоги від наших партнерів і лише в останню чергу розраховуємо на фінансування від НБУ", – додав міністр.

Марченко підсумував, що така сума не повинна спровокувати зростання інфляції.

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