Уже 300 підприємств перенесли у безпечні локації: 121 з них вже працює

Вимушено переїжджають не лише мешканці регіонів, де зараз небезпечно, а й підприємства. Так, 300 з них уже вдалося перенести до безпечних локацій в інших куточках України.

Як зазначив голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, триває евакуація підприємств із зони бойових дій. І станом на 13 квітня 121 з них уже працює на новому місці.

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Від початку війни отримали 1 571 заявку

Так, наразі вдалося до безпечних локацій перенести 300 підприємств. Із них уже 121 розпочало свою роботу.

Загалом від початку війни на релокацію подали 1 571 заявку. Також відомо, що ще 431 підприємство наразі проходить етап транспортування.



Українські підприємства вивозять з районів бойових дій

Якщо ви підприємець, то за цим посиланням можна залишити заявку на релокацію своєї компанії.

А ось за цим посиланням можна долучитися до логістики цих підприємств.

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