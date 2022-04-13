Як зазначив голова комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, триває евакуація підприємств із зони бойових дій. І станом на 13 квітня 121 з них уже працює на новому місці.
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Від початку війни отримали 1 571 заявку
Так, наразі вдалося до безпечних локацій перенести 300 підприємств. Із них уже 121 розпочало свою роботу.
Загалом від початку війни на релокацію подали 1 571 заявку. Також відомо, що ще 431 підприємство наразі проходить етап транспортування.
Українські підприємства вивозять з районів бойових дій
- Якщо ви підприємець, то за цим посиланням можна залишити заявку на релокацію своєї компанії.
- А ось за цим посиланням можна долучитися до логістики цих підприємств.
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