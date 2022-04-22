У Центробанку Узбекистану нагадали, що отримати картку можна лише, з'явившись у відділенні банку особисто.

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Для відкриття рахунків фізичними особами в банк подається заява на відкриття рахунку, а також документ, що засвідчує особу. Заява на відкриття рахунку має подаватися фізичними особами особисто,

– зазначили в Центробанку.

Санкції проти росіян

Міжнародні платіжні системи Visa і Mastercard покинули російську банківську систему ще на початку березня. Росіяни намагалися обійти санкції за допомогою китайської платіжної системи UnionPay. Але і так не вийшло:

Спочатку інтернет-магазини світу масово відмовлялися прийматися картки росіян, підключені до цієї системи.

А потім і ця китайська компанія вирішила припинити співпрацю з Росією, заборонивши російським банкам випускати свої картки. UnionPay побоювалася вторинних санкцій Заходу, якби продовжила співпрацю з країною-агресоркою.

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