У 2021 році українська економіка почне відновлюватися завдяки позитивним тенденціям на зовнішніх ринках та монетарній політиці Національного банку України. Так вважає радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

Зростанню економіки може також посприяти покращення інвестиційного клімату та реалізація кроків зі стимулювання внутрішніх інвестицій. Про це мовиться у публікації на сайті Президента України.

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Заява Устенка

Якщо говорити взагалі про 2021 рік, ми очікуємо, що це буде рік економічного зростання, рік поступового відновлення і всієї глобальної економіки, і, звичайно, української економіки,

– сказав він.

Усе залежить від світової економіки

Як зазначив Устенко, Україна значною мірою залежить від ситуації на зовнішніх ринках. Будь-які зміни там одразу позначаються на всіх так званих малих відкритих економіках, до яких належить і українська.

Останніми місяцями на зовнішніх ринках зростали ціни на ті сировинні групи, які експортує Україна, зокрема метали та продукцію сільського господарства, і є очікування, що така ситуація збережеться й надалі.

Після закінчення виборчої кампанії у США та нещодавньої інавгурації 46-го президента США Джо Байдена покращилася ситуація й на світових фінансових ринках.

"Пішли в ріст усі фондові ринки. А це означає, що і кредитори, й інвестори почали проявляти активність. Взагалі міжнародні ринки виросли більш ніж на 15% за цей час. Це означає, що інвестори, які раніше шукали "тихі гавані", зараз починають шукати можливості для інвестування. Це означає, що Україна, яка знаходиться в групі країн з ринками, що розвиваються, може вже активно конкурувати за ресурс та розраховувати на глобальний захід інвестицій", – зазначив Устенко.

"Домашнє завдання" для України

Україна має серйозно підійти до виконання свого "домашнього завдання". Зокрема в частині створення якісного інвестиційного клімату, захисту права власності, покращення судової системи тощо.

Важливим стимулом стане м’яка монетарна політика Нацбанку.

Монетарна рада НБУ залишила облікову ставку без змін. Вона залишається на історично низькому рівні за всі часи незалежності – 6%. Це означає, що економіка кредитується під 10 – 12% з можливим трендом на зменшення кредитної ставки,

– розповів Устенко.

Додатковим імпульсом для економічного зростання можуть стати державні програми стимулювання економіки. До прикладу, "Велике будівництво" та спорудження великих інфраструктурних об’єктів. Такі проєкти сприяють появі робочих місць, а також підтримують вітчизняне машинобудування.

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Про коронавірусну кризу

Очікуються, що в 2021 році світ вийде з кризи, пов’язаної з пандемією коронавірусу.

Україна почне отримувати вакцину. Для цього, за словами Устенка, тривають переговори представників МОЗ та президента України з лідерами іноземних держав. В Києві сподіваються, що вдасться реалізувати досить швидко.