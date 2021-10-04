Отримані кошти "Нафтогаз" витратить на додаткову закупівлю газу для опалювального сезону. В українських сховищах не вистачає 4 мільярди кубометрів блакитного палива.

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Коштів на газ може й не вистачити

Зараз ціна на газ у Європі вже перевищує позначку 1 100 доларів за тисячу кубометрів газу. Це пов'язано з російською спекуляцією та спустошенням європейських газосховищ. У перерахунку на гривні, вартість блакитного палива становить майже 30 000 гривень.

Для успішного опалювального сезону Україні потрібні 19 мільярдів кубометрів газу, однак у сховищах є лише 15. Тобто, попри стрімке підвищення вартості, "Нафтогаз" повинен закупити ще 4 мільярди кубометрів палива.

З урахуванням теперішньої ситуації на газовому ринку, для закупівлі необхідного об'єму блакитного палива потрібно щонайменше 120 мільярдів гривень. Однак котирування можуть скоротитися в кілька разів через спекулятивну ціну на газ зараз. Попри те, "Нафтогазу" таки доведеться витратити декілька десятків мільярдів гривень.

Оператор ГТС не радіє такому рішенню

В Операторі ГТС підтвердили те, що вони повинні виплатити 48 мільярдів гривень "Нафтогазу" до кінця 2021 року. Однак раніше планували розділити цю суму на 5 виплати – по 9,6 мільярда щороку. Уряд вирішив інакше.

Перед Оператором ГТС постає серйозна проблема, адже для того, щоб виплатити компенсацію, не вистачає 18 мільярдів гривень, за умови, що всі 30 мільярдів прибутку підуть на компенсацію. Найімовірніше, компанії доведеться брати кредити, щоб погасити заборгованість. Однак представники Оператора ГТС не розуміють, як можна залишити компанію без грошей, попри те, що та повинна забезпечувати безперебійне газопостачання, а це означає, що для ремонту кошти необхідні.

Зверніть увагу! Крім зростання вартості блакитного палива, випробуванням для України стала угоди Угорщини з "Газпромом" про транзит через "Турецький потік". Це стало причиною припинення віртуального реверсного транзиту блакитного палива до України з угорського ринку. Тепер Оператору ГТС доводиться переорієнтовуватися на словацький, румунський та польський ринки.