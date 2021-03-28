Усі АЗС в Україні пройдуть перевірку

Джерело:

Міністерство розвитку громад і територій

В Україні хочуть взятися за нелегальні заправки і перевірити кожну АЗС. Для цього влада буде тісно співпрацювати із власниками заправок.

Таку ідею висловив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Він зустрівся з керівництвом "Нафтогазової асоціації України" та з представниками мереж заправок.

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На зустрічі обговорили результати відпрацювання проблеми незаконної торгівлі пальним та детінізацію ринку нафтопродуктів. Чернишов зазначив: усі АЗС необхідно перевірити.

У результаті спільної роботи має бути припинена діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій. Усі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку,
– зазначив Олексій Чернишов.

Представники Асоціації зауважили, що виступають за чесну конкуренцію. У кожній з областей нині працюють міжвідомчі групи, робота яких спрямована на припинення нелегального обігу пального.

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