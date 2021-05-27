Зараз усе поставлено на паузу, – Зеркаль про ситуацію з "Північним потоком-2"

Ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль вважає, що ситуацію щодо ставлення США до "Північного потоку-2" слід розглядати в комплексі, а не за одним епізодом. Наразі питання санкцій щодо консорціуму Nord stream-2 AG поставлено на паузу.
Зеркаль зазначила, що для неї незрозумілим залишається епізод щодо візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну. Адже після розмови з Блінкеном президент Володимир Зеленський зазначив, що позиція Вашингтона та Києва збігається.
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Позиція США щодо "Північного потоку-2" – зрозуміла
У мене питання, в чому ж у нас збіг? У тому, що не треба застосовувати санкції, чи в тому, що "Північний потік-2" для нас є загрозою і, перш за все, – загрозою для безпеки існування України?
– пояснила Зеркаль.
З 1 червня ЄС мав переглядати ставки на імпорт з США
Ексрадниця очільника НАК "Нафтогаз України" вважає, що позиція США щодо "Північного потоку-2" – доречна і дуже вчасна. Адже з 1 червня Євросоюз мав переглядати тарифні ставки на імпорт зі США. Ще під час каденції Дональда Трампа, між Вашингтоном та Брюсселем була холодна тарифна війна, у якій саме питання трубопроводу було однією зі ставок.
З 1 червня ці митні ставки мали подвоїтися. Зараз усе поставлено на паузу, так само як поставлено на паузу питання запровадження санкцій до консорціуму Nord stream-2 AG,
– додала Зеркаль.
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Що відомо про скасування санкцій США щодо "Північного потоку-2"?
Вашингтон призупинив санкції проти оператора Nord Stream 2 AG. Верховна Рада проголосувала за проєкт постанови звернення до Конгресу США. Українські парламентарі закликали ввести каральні обмеження проти учасників проєкту. 22 травня США включили в список санкцій низку російських суден та компанії, які пов'язані з "Північним потоком-2".