Зараз усе поставлено на паузу, – Зеркаль про ситуацію з "Північним потоком-2"

Ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Лана Зеркаль вважає, що ситуацію щодо ставлення США до "Північного потоку-2" слід розглядати в комплексі, а не за одним епізодом. Наразі питання санкцій щодо консорціуму Nord stream-2 AG поставлено на паузу.

Зеркаль зазначила, що для неї незрозумілим залишається епізод щодо візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Україну. Адже після розмови з Блінкеном президент Володимир Зеленський зазначив, що позиція Вашингтона та Києва збігається.

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Позиція США щодо "Північного потоку-2" – зрозуміла

У мене питання, в чому ж у нас збіг? У тому, що не треба застосовувати санкції, чи в тому, що "Північний потік-2" для нас є загрозою і, перш за все, – загрозою для безпеки існування України?

– пояснила Зеркаль.

З 1 червня ЄС мав переглядати ставки на імпорт з США

Ексрадниця очільника НАК "Нафтогаз України" вважає, що позиція США щодо "Північного потоку-2" – доречна і дуже вчасна. Адже з 1 червня Євросоюз мав переглядати тарифні ставки на імпорт зі США. Ще під час каденції Дональда Трампа, між Вашингтоном та Брюсселем була холодна тарифна війна, у якій саме питання трубопроводу було однією зі ставок.

З 1 червня ці митні ставки мали подвоїтися. Зараз усе поставлено на паузу, так само як поставлено на паузу питання запровадження санкцій до консорціуму Nord stream-2 AG,

– додала Зеркаль.

Лана Зеркаль у 2014 – 2019 роках була заступницею міністра закордонних справ України. З січня 2020-го до травня 2021-го працювала радницею голови правління "Нафтогазу України", відповідала за напрям міжнародних відносин.

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