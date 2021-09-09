Усе через Росію: ціна на газ у Європі встановила абсолютний рекорд

Ціна жовтневого ф'ючерсу за індексом голландського TTF вже становить 57,25 євро за мегават-годину.

Раніше Ціна на газ в Європі й далі б'є нові рекорди

Коли 9 вересня відкрились торги, ціна ще становила 679 доларів за 1 тисячу кубометрів. Протягом дня вона дотягнула до 669,4 долара. Потім почала різко зростати та побила черговий рекорд.

Чому ціни зростають

Річ у тім, що у сховищах є низькі запаси газу через холодну зиму. Крім того, спостерігають слабкі темпи закачування, які викликані дефіцитом пропозиції. Тому й ростуть ціни.

Агресивні дії "Газпрому"

Колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта зазначав, що основним драйвером цін на газ в Європі є не об'єктивні економічні чинники, а агресивні дії "Газпрому". Він пояснював це тим, що ціни на іншу сировин за останні тижні не змінювалась.

Експерт вважає, що Росія намагається перед опалювальним сезоном "поставити всю Європу в "стійло".

Тому Кухта припускає, що може бути значне підвищення тарифів.