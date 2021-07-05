Відповідні розрахунки станом на 2 липня надала "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

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Розрахункові ціни підвищені

Відтепер розрахункові ціни підвищені:

для бензину з 25,84 гривні до 26,64 гривні за літр;

для дизпалива з 22,23 гривні до 22,55 гривні за літр.

Зверніть увагу! З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривні за літр, дизельного палива – 29,55 гривні за літр.

Мережі АЗС підіймають ціни

Згідно з даними моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", автозаправні станції протягом вихідних днів підвищили ціни на бензин і дизпаливо на 0,1 – 1,0 гривні за літр. Раніше вартість вже зросла на 0,5 гривні за літр.

На АЗС WOG, OKKO і Shell ціна бензину зросла на 0,8 – 1,0 гривні за літр, а дизельного палива – на 0,3 – 0,4 гривні за літр.

Підвищення спостерігалося також серед операторів АЗС Mango/Ultra, UPG, "БРСМ-Нафта" у розмірі 0,1 – 0,5 гривні за літр.

Окрім цього, серед регіональних ритейлерів збільшення вартості відбулося у RUR, Neftek і Parallel на 0,2 – 0,6 гривні за літр.

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