В уряді розповіли, якого спаду ВВП варто очікувати України

Падіння ВВП України внаслідок повномасштабної російської військової агресії нині оцінюється у 35% і більше, а загальні збитки – у трильйон доларів. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Оцінка падіння ВВП України через війну

"Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище", – поділився Шмигаль. Також він нагадав, що бойові дії відбуваються в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

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Від чого залежатиме розвиток української економіки

Прем'єр підкреслив, що подальший розвиток української економіки залежатиме від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес й що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.

Інші прогнозу скорочення ВВП України у 2022 році

Голова Мінфіну Сергій Марченко раніше розповідав, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП, йдеться про 500 мільярдів доларів . Більше про це, розповідали тут.

раніше розповідав, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП, . Більше про це, розповідали тут. У МВФ прогнозують, що ВВП у поточному році може скоротитись від 10% до 35%. Фонд вважає, що Україна потребує близько 4,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування у 2022 році.

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Що стосується втрат України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки, то вони, зі слів Шмигаля, перевищують 1 трильйон доларів.