Оцінка падіння ВВП України через війну
"Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище", – поділився Шмигаль. Також він нагадав, що бойові дії відбуваються в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.
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Від чого залежатиме розвиток української економіки
Прем'єр підкреслив, що подальший розвиток української економіки залежатиме від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес й що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.
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