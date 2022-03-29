Оцінка падіння ВВП України через війну

"Ми бачимо, що зараз, коли відбуваються воєнні дії плюс не минув перший шок від початку війни, за нашими оцінками, це коливання 35% і трохи вище", – поділився Шмигаль. Також він нагадав, що бойові дії відбуваються в 10 областях, де розташовані підприємства, що становили приблизно 50% ВВП країни.

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Від чого залежатиме розвиток української економіки

Прем'єр підкреслив, що подальший розвиток української економіки залежатиме від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес й що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.

Інші прогнозу скорочення ВВП України у 2022 році

Голова Мінфіну Сергій Марченко раніше розповідав, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП, йдеться про 500 мільярдів доларів . Більше про це, розповідали тут.

раніше розповідав, що втрати становитимуть від третини до половини ВВП, . Більше про це, розповідали тут. У МВФ прогнозують, що ВВП у поточному році може скоротитись від 10% до 35%. Фонд вважає, що Україна потребує близько 4,8 мільярда доларів зовнішнього фінансування у 2022 році.

Зверніть увагу! Що стосується втрат України від повномасштабної воєнної агресії Росії з урахуванням як вже завданих інфраструктурі та економіці руйнувань, так і майбутніх втрат у наступні роки, то вони, зі слів Шмигаля, перевищують 1 трильйон доларів.

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