Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Нововведення можуть зачепити пенсіонерів віком від 75 років, стаж роботи яких становитиме не менше 30 – 35 років.

Актуально За пенсії, ціни і тарифи: більшість українців покладають відповідальність на державу

Підвищити мінімальні пенсії можуть у першому півріччі 2022 року

Я вже колись і президенту ходила казала, що найкраще було би зробити для людей з 75 років, у кого є стаж 30 – 35 років, мінімальну гарантію у 3 500. Так, є людина, у кого 74 роки і 9 місяців. Їй буде трошечки менше,

– розповіла Лазебна.

Очільниця міністерства зазначила, шо план підвищити мінімальну пенсію Мінсоцполітики розробило на перше півріччя 2022 року. Проте головне питання стосується прожиткового мінімуму, оскільки все держава не зможе фінансово "потягнути".

У 2021 прожитковий мінімум підвищуватимуть двічі

Зазначимо, що у 2021 році вже передбачили два підвищення прожиткового мінімуму – з 1 липня та 1 грудня. Також з 1 липня зросте мінімальна пенсія, оскільки вона прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відтак пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1 854 гривні. Також зросте надбавка за вислугу років.

Читайте також "Калькулятор життя": українці відповіли, як вони уявляють старість

Зверніть увагу! У липні у Мінсоцполітики пообіцяли провести індексацію пенсій. Стосуватиметься це 1 мільйона пенсіонерів, яким призначили пенсію у 2018 – 2020 роках, а також тих, кому виплачують мінімальну пенсію.