Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Нововведення можуть зачепити пенсіонерів віком від 75 років, стаж роботи яких становитиме не менше 30 – 35 років.
Актуально За пенсії, ціни і тарифи: більшість українців покладають відповідальність на державу
Підвищити мінімальні пенсії можуть у першому півріччі 2022 року
Я вже колись і президенту ходила казала, що найкраще було би зробити для людей з 75 років, у кого є стаж 30 – 35 років, мінімальну гарантію у 3 500. Так, є людина, у кого 74 роки і 9 місяців. Їй буде трошечки менше,
– розповіла Лазебна.
Очільниця міністерства зазначила, шо план підвищити мінімальну пенсію Мінсоцполітики розробило на перше півріччя 2022 року. Проте головне питання стосується прожиткового мінімуму, оскільки все держава не зможе фінансово "потягнути".
У 2021 прожитковий мінімум підвищуватимуть двічі
Зазначимо, що у 2021 році вже передбачили два підвищення прожиткового мінімуму – з 1 липня та 1 грудня. Також з 1 липня зросте мінімальна пенсія, оскільки вона прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відтак пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1 854 гривні. Також зросте надбавка за вислугу років.
Читайте також "Калькулятор життя": українці відповіли, як вони уявляють старість