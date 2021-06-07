Збитки у мільярди гривень: в уряді розповіли, коли ФОПи отримають гроші за карантин

Карантин в Україні, хоча і тривав відносно не довго, встиг наробити лиха. Чи не найбільше постраждали приватні підприємці, чий бізнес був закритий на час карантину.

Так, лише квітневий карантин завдав збитків на понад 1,4 мільярда гривень. Такі дані оприлюднили в Офісі Президента.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд вже виплатив частину суми у вигляді матеріальної допомоги. Свої "карантинні" 8 тисяч гривень отримали 175 тисяч ФОПів.

Всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня,

– зауважив Шмигаль.

Він додав, що наразі в Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19. Прем'єр нагадав, що усі області України перебувають у "жовтій" зоні.

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