Так, лише квітневий карантин завдав збитків на понад 1,4 мільярда гривень. Такі дані оприлюднили в Офісі Президента.
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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд вже виплатив частину суми у вигляді матеріальної допомоги. Свої "карантинні" 8 тисяч гривень отримали 175 тисяч ФОПів.
Всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня,
– зауважив Шмигаль.
Він додав, що наразі в Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19. Прем'єр нагадав, що усі області України перебувають у "жовтій" зоні.
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Допомога ФОПам від держави: головне
- Ще наприкінці березня Денис Шмигаль заявив, що уряд планує знову виплатити ФОПам по 8 тисяч гривень.
- Повторні виплати запровадили після доручення президента Володимира Зеленського. Відповідний закон набув чинності 9 квітня.
- Допомогу підприємці можуть отримати також від місцевої влади. Втім розмір виплат визначатимуть на місцях.