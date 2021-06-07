Так, лише квітневий карантин завдав збитків на понад 1,4 мільярда гривень. Такі дані оприлюднили в Офісі Президента.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд вже виплатив частину суми у вигляді матеріальної допомоги. Свої "карантинні" 8 тисяч гривень отримали 175 тисяч ФОПів.

Всього було зареєстровано майже 340 тисяч заявок на отримання такої допомоги, решта заявників почнуть отримувати виплати з 7 червня,

– зауважив Шмигаль.

Він додав, що наразі в Україні продовжує спостерігатися позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19. Прем'єр нагадав, що усі області України перебувають у "жовтій" зоні.

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