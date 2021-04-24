Міністерство соціальної політики розробило та презентувало кілька законопроєктів про запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Доопрацьовані документи вже передали на розгляд комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Презентація законопроєктів відбулась в Офісі простих рішень та результатів Національної ради реформ.

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У Кабміні наголосили, що документи мають на меті покращення системи пенсійних накопичень. Відтак, проєкти закону дозволять:

розширити охоплення системою пенсійних накопичень людей з незахищених категорій;

зменшити гендерний розрив у розмірі пенсій;

у розмірі пенсій; включити до числа учасників системи людей, які доглядають непрацездатних родичів, є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, патронатними вихователями.

Що пропонують проєкти

Документи пропонують українцям можливості управляти своїми пенсійними накопиченнями через "єдине вікно" з множинними точками доступу. Громадянин зможе обирати авторизований пенсійний фонд, змінювати його, отримувати інформацію про стан свого рахунку та здійснені операції.

Надавати та отримувати іншу інформацію з використанням телекомунікаційних мереж через будь-який пристрій, зокрема й шляхом інтеграції Єдиного соціального реєстру із Єдиним державним вебпорталом електронних послуг "Дія",

– пояснили у Мінсоцполітики.

Також законопроєкти пропонують визначити основним видом виплат у системі накопичень довічну виплату у розмірі щонайменше одного прожиткового мінімуму. Крім того, людина зможе забрати свої накопичення одноразово, незалежно від віку.

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