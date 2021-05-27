Пенсія – не готівкою, а на банківську картку: в уряді пообіцяли поступовий перехід

З вересня 2021 року більшість пенсіонерів України мають отримувати пенсію не на руки, як колись, а на банківські картки. У Кабміні обіцяють, що перехід з готівкової на карткову форму відбуватиметься максимально поступово.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що відповідне рішення цілком підтримав уряд.

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Перехід на картки не буде зобов'язанням, – Шмигаль

Доставка пенсій має відбуватися максимально комфортно для людей, а перехід на карткову форму має реалізовуватися як право людей, а не зобов'язання,

– зауважив прем'єр-міністр.

Укрпошта продовжить доставляти пенсії

Раніше Шмигаль вже обіцяв, що пенсіонерам, які не оформили банківські карки або не мають доступу до банкоматів та відділень, пенсію продовжать доставляти поштою. В Укрпошті навіть організували спеціальні мобільні відділення: автомобілі возять відправлення, документи, а також гроші.

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Раніше Укрпошта підняла тарифи на доставку пенсій, отож з 1 вересня 2021 року анонсували перехід на карткову систему. У Мінсоцполітики наголосили, що продовжать доставляти гроші людям, старшим, ніж 80 років, а також особам з І групою інвалідності. Зможуть отримувати готівку на руки і пенсіонери, що потребують стороннього догляду.