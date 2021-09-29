Відповідне рішення щодо зміни податкового періоду уряд підтримав на засіданні 29 вересня.

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Кабмін погодив зміну періоду подання податків

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що його мета – забезпечення своєчасності обчислення страхового стажу. А також – гарантія вчасного призначення та отримання пенсійних і інших виплат за соцстрахуванням.

Проєкт документа за власною ініціативою розробив Пенсійний фонд.

Наразі для платників ЄСВ та єдиного податку передбачене подання звітності із встановленням квартального періоду звітування. Документ подають протягом 40 днів після закінчення звітного кварталу.

Причина зміни податкового періоду

У записці, які підписала глава Мінсоцполітики, об'єднання звітності з ЄСВ та податку на доходи фізосіб із квартальним періодом звітування призвело до:

відтермінування (від 1 до 3 місяців) надходження до реєстру відомостей про зарплату працівників, сплату ЄСВ, страховий стаж і несвоєчасності включення звітних періодів для розрахунку соцвиплат (тимчасова непрацездатність, безробіття, нарахування пенсії);

послаблення платіжної дисципліни в частині суми єдиного внеску;

зміщення терміну (від 1 до 3 місяців) розрахунку показників середньої зарплати, з якої сплачено страхові внески;

неможливості проведення своєчасного щомісячного аналізу основних показників, які впливають на наповнення Пенсійного фонду.

Тому й пропонують внести зміни до Податкового кодексу, передбачивши необхідність сплати податків щомісяця.

У Мінсоцполітики заявляють, що це дасть змогу щомісяця розраховувати страховий стаж. Однак для компаній є негативний момент – збільшення часу на подання щомісячної звітності.

Важливо! Якщо законопроєкт підтримає Верховна Рада, то зміни можуть набути чинності вже з 1 січня 2022 року.