В уряді досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсії

У Кабінеті Міністрів відбулася нарада щодо пенсійної реформи. Всі залучені сторони досягли згоди щодо запровадження накопичувальної пенсійної системи в Україні.

Про результати засідання Кабміну з питання пенсійної реформи, яке пройшло 26 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Читайте також Перехід на отримання пенсій на картки має відбуватись поступово, – Шмигаль

В уряді досягли згоди щодо накопичувальної пенсії

За словами Шмигаля, пенсійну реформу він обговорював з керівництвом Мінсоцполітики, Мінфіну, комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а також Офісу Президента.

Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої забезпечити майбутнє наших громадян,

– зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 23 квітня Мінсоцполітики представило законопроєкти щодо запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

Запропоновані зміни: на що вони спрямовані