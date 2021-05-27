Про результати засідання Кабміну з питання пенсійної реформи, яке пройшло 26 травня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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В уряді досягли згоди щодо накопичувальної пенсії
За словами Шмигаля, пенсійну реформу він обговорював з керівництвом Мінсоцполітики, Мінфіну, комітету Верховної Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів, а також Офісу Президента.
Переконався, що команди досягли згоди по всіх ключових пунктах реформи, мета якої забезпечити майбутнє наших громадян,
– зазначив прем'єр.
Нагадаємо, 23 квітня Мінсоцполітики представило законопроєкти щодо запровадження загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи.
Запропоновані зміни: на що вони спрямовані
- розширення охоплення системою пенсійних накопичень людей з незахищених категорій та зменшення гендерного розриву у розмірі пенсій, зокрема віднесення до учасників системи людей, які доглядають непрацездатних родичів, є батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу, патронатними вихователями тощо;
- запровадження системи без підвищення навантаження на бізнес та людей – завдяки зменшенню розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування та зменшення ставки податку з доходів фізичних осіб;
- забезпечення для людини можливості управляти своїми пенсійними накопиченнями через "єдине вікно" з множинними точками доступу.