Уряд звернувся до ОЕСР зі запитом про приєднання до однієї із рекомендації

Кабінет Міністр проголосував за звернення до Організації економічного співробітництва та розвитку. Україна хоче впроваджувати досвід ОЕСР у взаємодії із зацікавленими сторонами у видобувному секторі.

Міністр Олег Немчінов повідомив, що відповідне розпорядження 6 жовтня підтримали на засіданні Кабінету Міністрів.

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Нове звернення України до ОЕСР

Уряд вирішив звернутися до Організації економічного співробітництва та розвитку зі запитом щодо приєднання до однієї із рекомендації Ради цієї організації. Вона стосується "керівних принципів ОЕСР щодо комплексної перевірки конструктивної взаємодії із зацікавленими сторонами у видобувному секторі".

Цю рекомендацію затвердили 13 липня 2016 року. Вона не є обов'язковою, але містить загальну позицію та політичне зобов'язання членів ОЕСР та послідовників, які не є членами організації.

З метою її імплементації в Україні вже поширюють керівні принципи на сайті Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій для багатонаціональних підприємств. Крім того, там обробляють запити та сприяють розв'язанню проблем, які виникають у зв'язку із впровадженням керівних принципів ОЕСР у конкретних випадках.

Немчінов наголосив, що приєднання до рекомендації підтвердить прагнення уряду впроваджувати кращі практики взаємодії із зацікавленими сторонами у видобувному секторі.

Попередня взаємодія Києва та організації

У 2017 році уряд України приєднався до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції та багатонаціональні компанії та рішення про керівні принципи для багатонаціональних компаній.

Керівні принципи ОЕСР є невіддільною частиною декларації. Вони – найповніший набір рекомендацій щодо відповідальної ділової практики.

Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна організація, як об'єднує 37 країн світу, більшість з яких є країнами з високим доходом громадян та високим індексом розвитку людського потенціалу та розглядаються як розвинені.Має мету посилювати економіку країн-членів, просувати ринкову економіку та представницьку демократію, розвивати вільні ринки, сприяти зростанню як розвинутих країн, так і тих, що розвиваються.

Текст допису Олега Немчінова:

Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення проекту листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про запит щодо приєднання до Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо комплексної перевірки конструктивної взаємодії із заінтересованими сторонами у видобувному секторі».

У 2017 році Уряд України приєднався до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції та багатонаціональні компанії та Рішення ОЕСР про Керівні принципи для багатонаціональних компаній. Керівні принципи ОЕСР є невід’ємною частиною Декларації про міжнародні інвестиції та багатонаціональні компанії. Вони являють собою найповніший набір рекомендацій стосовно відповідальної ділової практики.

Рекомендація Ради ОЕСР стосовно керівних принципів ОЕСР щодо комплексної перевірки конструктивної взаємодії із зацікавленими сторонами у видобувному секторі була затверджена Радою 13 липня 2016 року. Незважаючи на те, що вона не носить обов’язкового характеру, Рекомендація відображає загальну позицію та політичне зобов’язання членів ОЕСР та послідовників, які не є членами організації.

З метою імплементації цієї Рекомендації Національний контактний пункт з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації ОЕСР про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства при Міністерстві економіки України вже поширює Керівні принципи на своєму сайті, обробляє запити та сприяє вирішенню проблем, що виникають у зв’язку із впровадженням керівних принципів ОЕСР у конкретних випадках. Приєднання до Рекомендації підтвердить прагнення Уряду України впроваджувати кращі практики взаємодії із заінтересованими сторонами у видобувному секторі.

Таким чином, прийняте розпорядження Кабінету Міністрів України схвалює проект листа Уряду України до Організації економічного співробітництва та розвитку про приєднання до Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку стосовно керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку щодо комплексної перевірки конструктивної взаємодії із зантересованими сторонами у видобувному секторі.