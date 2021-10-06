Міністр Олег Немчінов повідомив, що відповідне розпорядження 6 жовтня підтримали на засіданні Кабінету Міністрів.

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Нове звернення України до ОЕСР

Уряд вирішив звернутися до Організації економічного співробітництва та розвитку зі запитом щодо приєднання до однієї із рекомендації Ради цієї організації. Вона стосується "керівних принципів ОЕСР щодо комплексної перевірки конструктивної взаємодії із зацікавленими сторонами у видобувному секторі".

Цю рекомендацію затвердили 13 липня 2016 року. Вона не є обов'язковою, але містить загальну позицію та політичне зобов'язання членів ОЕСР та послідовників, які не є членами організації.

З метою її імплементації в Україні вже поширюють керівні принципи на сайті Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій для багатонаціональних підприємств. Крім того, там обробляють запити та сприяють розв'язанню проблем, які виникають у зв'язку із впровадженням керівних принципів ОЕСР у конкретних випадках.

Немчінов наголосив, що приєднання до рекомендації підтвердить прагнення уряду впроваджувати кращі практики взаємодії із зацікавленими сторонами у видобувному секторі.

Попередня взаємодія Києва та організації

У 2017 році уряд України приєднався до Декларації ОЕСР про міжнародні інвестиції та багатонаціональні компанії та рішення про керівні принципи для багатонаціональних компаній.

Керівні принципи ОЕСР є невіддільною частиною декларації. Вони – найповніший набір рекомендацій щодо відповідальної ділової практики.