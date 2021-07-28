Уряд зробив важливий крок для приватизації Ощадбанку

Міністра фінансів Сергія Марченка уповноважили на погодження умов листа-мандата між державним Ощадбанком та ЄБРР. Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 28 липня.

Документ передбачає залучення банком довгострокового кредиту у формі субординованого боргу об'ємом до 100 мільйонів євро в еквіваленті з опцією конвертації в акції банку.

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У кінці 2016 року між урядом України, Ощадбанком та ЄБРР було підписано Меморандум порозуміння, який передбачає надання Ощадбанку підтримки з боку ЄБРР у розробці та впровадженні комплексної програми трансформації з метою його комерціалізації та підготовки до приватизації.

Також слід зазначити, що урядом 2 вересня 2021 схвалено оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору, одним із пріоритетів яких є зменшення частки держави в банківському секторі України,

– йдеться у документі.

Згідно з попередньою дорожньою картою потенційного входження ЄБРР до капіталу Ощадбанку одними з умов є схвалення Кабінетом міністрів Стратегії та підписання листа-мандата між банком та ЄБРР.

Цікаво, що торік цей показник дорівнював 2,63 мільярда гривень.