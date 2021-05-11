Уряд зобов'язав компанії попереджати про подорожчання пального за 3 тижні

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість. Ними уряд зобов'язав компанії попереджати про подорожчання пального.

Деталі постанови

Урядовці внесли зміни до постанови за 22 квітня 2020 року. Схвалили нововведення 29 березня 2021 року.

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Які товари внесли до категорії "соціально значущі"

Бензин марки А-92;

Бензин марки А-95;

Дизельне пальне.

Так, у випадку збільшення роздрібної ціни товару на понад 1% у порівнянні з роздрібною ціною на момент декларування суб'єкт господарювання повинен:

попередити заклад роздрібної торгівлі про підвищення ціни за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни

дизель зріс в ціні на 10%, бензин А-92 подорожчав на 12%, а автогаз – на 21%.