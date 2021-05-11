Деталі постанови
Урядовці внесли зміни до постанови за 22 квітня 2020 року. Схвалили нововведення 29 березня 2021 року.
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Які товари внесли до категорії "соціально значущі"
- Бензин марки А-92;
- Бензин марки А-95;
- Дизельне пальне.
Так, у випадку збільшення роздрібної ціни товару на понад 1% у порівнянні з роздрібною ціною на момент декларування суб'єкт господарювання повинен:
- попередити заклад роздрібної торгівлі про підвищення ціни за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни