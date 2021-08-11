Уряд знижує тарифи на електроенергію для українців

Кабінет Міністрів знизив тарифи на електроенергію з 1,68 гривні до 1,44 гривні за кіловат-годину. Нові ціни будуть в Україні вже з 1 жовтня.

Для кого зменшили тарифи

Платити меншу ціну будуть ті домогосподарства, які споживають менше ніж 250 кіловат-годин в місяць. Водночас ті, які використовують більше, платитимуть як і раніше – 1,68 гривні.

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За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нові правила схвалили з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше уряд до 31 серпня продовжив дію постанови про спеціальні обов'язки учасників ринку електричної енергії. Документ встановлює фіксовану ціну на електроенергію. Спершу такий механізм мав діяти лише до 1 серпня. Однак Міненерго порахувало, що перехід на ринкові ціни призвів би до збільшення тарифів для населення вдвічі.

Тарифи на електроенергію в Україні: головне