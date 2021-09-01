Уряд змінив порядок нарахування пенсій чорнобильцям

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку нарахування пенсій людям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Зокрема, змінили мінімальний розмір виплат у зв'язку з втратою годувальника.

Відповідне рішення щодо механізму нарахування пенсій чорнобильцям Кабмін ухвалив на засіданні 1 вересня.

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Пенсії чорнобильцям нараховуватимуть по-новому

Тепер призначення пенсії із заробітної плати, одержаної за роботу за межами зони відчуження

провадиться на загальних підставах відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

або за вибором людини відповідно до закону "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" у розмірах, визначених частиною третьою статті 54.

Мінімальний розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника для непрацездатних членів сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, становить:

на одного непрацездатного члена сім'ї – 50% пенсії по інвалідності померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім'ї – 100% пенсії по інвалідності померлого.

Підвищення пенсій чорнобильцям: що відомо

У липні в Україні частково набрав чинності закон, які передбачає підвищення пенсій для чорнобильців.

Відповідно до документа, додаткова пенсія за шкоду, яку заподіяли здоров'ю та щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника під час Чорнобильської трагедії виплачується повністю. Тобто вона не залежить від зарплати, інших пенсій та доходів.