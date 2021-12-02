Уряд збільшить суму виплат на "тисячу за вакцинацію"

Уряд виділив більше коштів на виплату вакцинованим українцям. Суму збільшили у понад 2,5 рази. Причиною стало значне зростання кількості вакцинованих.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодо збільшення суми на виплати було багато звернень. Уряд вирішив погодити це.

Цікаво Чи вистачить кожному вакцинованому по тисячі гривень

Скільки тепер виділять на виплати

Денис Шмигаль заявив, що на виплати вакцинованим українцям виділять на 5 мільярдів гривень більше. Тобто загалом ця сума тепер становить 8 мільярдів гривень.

Прем'єр-міністр пояснив, що отримати виплати за вакцинацію можна через додаток Дія. Ті, в кого виникатимуть труднощі, можуть звернутися за допомогою до офлайн пунктів підтримки дії. Їх буде понад 100.

Виплати вакцинованим українцям: головне

Президент Володимир Зеленський у листопаді анонсував виплату 1 000 гривень кожному українцю, який пройшов повний курс вакцинації – тобто отримав 2 дози вакцини проти коронавірусу.

Ці кошти можна буде витратити на абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр або на квитки на внутрішні рейси.

Старт програми запланований на 19 грудня. отримати кошти можна у додатку дія.

Метою програми виплат за вакцинацію є підтримка бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії, та стимул населення імунізуватися від коронавірусу.