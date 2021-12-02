За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, щодо збільшення суми на виплати було багато звернень. Уряд вирішив погодити це.

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Скільки тепер виділять на виплати

Денис Шмигаль заявив, що на виплати вакцинованим українцям виділять на 5 мільярдів гривень більше. Тобто загалом ця сума тепер становить 8 мільярдів гривень.

Прем'єр-міністр пояснив, що отримати виплати за вакцинацію можна через додаток Дія. Ті, в кого виникатимуть труднощі, можуть звернутися за допомогою до офлайн пунктів підтримки дії. Їх буде понад 100.

Зауважте! Метою програми виплат за вакцинацію є підтримка бізнесу, який постраждав внаслідок пандемії, та стимул населення імунізуватися від коронавірусу.

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