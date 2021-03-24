Кабінет Міністрів підтримав рішення щодо незмінного пільгового тарифу на електроенергію для населення. Ціна й надалі становитиме 1 гривню 68 копійок за кіловат на годину.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, державна компанія "Енергоатом" продовжить поставляти електроенергію для людей за пільговою ціною.

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Вона зростати не буде й залишаться на рівні 1 гривні 68 копійок за кіловат на годину,

– повідомив Шмигаль.

За його словами, "Енергоатому" дозволили "повноцінно працювати на ринку", що дасть компанії можливість отримувати гроші, необхідні для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування атомних електростанцій.

Прем'єр також наголосив, що питання тарифів, розвитку енергетичних ринків та конкуренції на них постійно залишається на порядку денному уряду. "Ми продовжуємо працювати, аби українці отримували справедливі платіжки, а на енергетичних ринках не було монополізму та зловживань", – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в розмірі 90 копійок за кіловат на годину для населення на перші 100 кіловат та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів.