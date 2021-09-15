Уряд запускає індексацію пенсій: коли їх перерахують

Денис Шмигаль розповів, що на Пенсійний фонд України у проєкті держбюджету на 2022 рік заклали 531 мільярд гривень. Крім того, з 1 березня проведуть індексацію всіх пенсій.

У проєкті державного бюджету на Пенсійний фонд у 2022 році передбачили на 31 мільярд гривень більше, ніж було у 2021 році.

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Бюджет Пенсійного фонду та індексація пенсій

Загалом на Пенсійний фонд у проєкті головного фінансового документа України на 2022 рік заклали 531 мільярд гривень.

Крім того, уряд запускає індексацію всіх пенсій з 1 березня 2022 року. На це виділять 28,2 мільярда гривень.

Інше заплановане пенсійне забезпечення

на доплати військовим пенсіонерам наразі передбачили 10,6 мільярда гривень;

на перерахунок пенсій людям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – додатково 2,5 мільярда гривень;

індексація компенсаційних виплат людям віком від 75 років – 1,5 мільярда гривень;

доплата до пенсій людям з інвалідністю 1 групи – 147,6 мільйона гривень.



Пенсійне забезпечення на 2022 рік / Інфографіка Мінфіну

Шмигаль повідомив про щомісячні доплати пенсіонерам віком 70 – 75 років з 1 жовтня 2022 року. Мовиться про додаткові 300 гривень. На ці гроші можуть розраховувати ті категорії громадян, у яких пенсії менші за розмір середньої заробітної плати за 2020 рік.

Текст повідомлення Дениса Шмигаля:

Бюджет Пенсійного фонду у проєкті держбюджету на 2022 рік – 531 мільярд гривень, що на 31 мільярд більше 2021-го року.

Ми запускаємо індексацію всіх пенсій з 1 березня – це додаткові 28,2 мільярда гривень. Доплати військовим пенсіонерам – 10,6 мільярда гривень. Перерахунок пенсій чорнобильцям — додатково 2,5 мільярда гривень. Продовження програм доплати пенсіонерам старше 75 років та нові доплати.