Уряд запровадив нові правила для отримувачів субсидій

З травня 2021 року в Україні запровадили нові правила щодо отримання субсидій. А 19 травня Кабінет Міністрів вніс певні корективи в ці правила.

За словами прем'єр-міністра, нові зміни дозволять перепризначати субсидії без подання відповідної заяви. Однак будуть певні винятки.

Раніше З травня українці мають подати нові заявки на отримання субсидій: уряд про зміни

Зміни для отримувачів субсидій

Шмигаль наголосив, що верифікація субсидій буде продовжуватися. "Це справедливо і правильно, аби їх отримували ті, хто їх дійсно потребує", – пояснив прем'єр.

Він додав, що нові зміни також стосуватимуться питання наявності декількох об'єктів житла.

Якщо ви власник 3 – 4 квартир у Києві, то субсидія вам призначена не буде. Якщо у вас є квартира в місті та будинок у селі, то це не завадить вам отримати допомогу,

– зазначив Шмигаль.

Якщо ж у людини є одне житло на правах спільної власності з іншими людьми, то для неї збільшили розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тисяч гривень.

Справи про призначення субсидій в окремих випадках, які раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соціального захисту населення. Це дасть можливість утричі скоротити терміни розгляду заяв.

Хто зараз може отримати субсидії

Люди, які проживають у житлових будинках (зокрема, готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних в установленому порядку електроопалювальними установками (в сільській місцевості теж).

Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у сільській місцевості теж).

Багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.