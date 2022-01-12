Уряд запевнив, що мінімальну пенсію для українців віком 70+ таки піднімуть до 3 тисяч гривень

Денис Шмигаль анонсував у 2022 році декілька етапів підвищення пенсій. Першу індексацію проведуть вже у березні.

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що мінімальну пенсію для українців віком 70+ піднімуть до 3 тисяч гривень. Водночас для цього необхідно, аби трудовий стаж становив мінімум 30 – 35 років.

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Мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30 – 35 років буде 3 000 гривень,

– наголосив Шмигаль.

Окрім того, перераховуватимуть пенсії для чорнобильців.

Також у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати продовжиться підвищення пенсій для 65-річних.

Пенсії підвищуватимуть у 12 етапів

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що перерахунок пенсій у 2022 році складатиметься з 12 етапів. Зокрема, у січні планують перерахунок виплат ліквідаторам ЧАЕС.

Наступний етап – вже у березні.

За словами Лазебної, доплати до пенсії літнім людям для категорії пенсіонерів від 70 до 75 років заплановані на осінь 2022 року.

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З 1 грудня 2021 року середня пенсія зросла до 3 980 гривень. Вона перевищила фактичний прожитковий мінімум на 257 гривень.