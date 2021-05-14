Уряд ввів державне регулювання цін на пальне: бізнес проти

Кабінет Міністрів схвалив державне регулювання торговельної надбавки до середньої ціни пального. Водночас Європейська бізнес асоціація виступила проти такого рішення.
Що передбачає регулювання ціни
Обмеження для мереж автозаправних станцій схвалили на засіданні уряду 14 травня. Рішення діятиме на період карантину.
До теми Уряд зобов'язав компанії попереджати про подорожчання пального за 3 тижні
Тепер АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального:
- не більше 7 гривень за літр дизельного пального;
- не більше 5 гривень за літр бензину.
Середня вартість пального і бензину, що включає митні платежі, повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць.
Здійснювати розрахунки планують зобов'язати НАК "Нафтогаз України. Він надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство – публікуватиме середні ціни одного літра до 5 числа кожного місяця.
Зауважимо, таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
Бізнес засудив рішення уряду
Європейська асоціація бізнесу заявила, що ініціатива Кабміну є "неприйнятною в цивілізованій європейській країні". Крім того, вона сприятиме тінізації ринку.
Аргументи ЄСБ
- Постанова суперечить Угоді про Асоціацію між Україною та Євросоюзом. Рішення про державне регулювання цін нівелює роль ринку.
- "Ручне" регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи АЗС тощо.
- Саме велика кількість АЗС дозволяє споживачу обирати продукцію та продавців, залежно від ціни та інших факторів. Механізм граничної торговельної надбавки ж ставить прозорий бізнес в єдиний "ціновий коридор".
- За умови регулювання ціни, яка нижча за економічно обґрунтовану, влада має відшкодовувати бізнесу таку різницю.
- Регулювання цін призведе до збитків для бізнесу, а, відповідно, і відіб'ється на надходження до бюджету.