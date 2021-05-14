Що передбачає регулювання ціни
Обмеження для мереж автозаправних станцій схвалили на засіданні уряду 14 травня. Рішення діятиме на період карантину.
До теми Уряд зобов'язав компанії попереджати про подорожчання пального за 3 тижні
Тепер АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального:
- не більше 7 гривень за літр дизельного пального;
- не більше 5 гривень за літр бензину.
Середня вартість пального і бензину, що включає митні платежі, повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць.
Здійснювати розрахунки планують зобов'язати НАК "Нафтогаз України. Він надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство – публікуватиме середні ціни одного літра до 5 числа кожного місяця.
Зауважимо, таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
Бізнес засудив рішення уряду
Європейська асоціація бізнесу заявила, що ініціатива Кабміну є "неприйнятною в цивілізованій європейській країні". Крім того, вона сприятиме тінізації ринку.
Аргументи ЄСБ
- Постанова суперечить Угоді про Асоціацію між Україною та Євросоюзом. Рішення про державне регулювання цін нівелює роль ринку.
- "Ручне" регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктів для споживачів, зупинку роботи АЗС тощо.
- Саме велика кількість АЗС дозволяє споживачу обирати продукцію та продавців, залежно від ціни та інших факторів. Механізм граничної торговельної надбавки ж ставить прозорий бізнес в єдиний "ціновий коридор".
- За умови регулювання ціни, яка нижча за економічно обґрунтовану, влада має відшкодовувати бізнесу таку різницю.
- Регулювання цін призведе до збитків для бізнесу, а, відповідно, і відіб'ється на надходження до бюджету.