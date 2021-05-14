Що передбачає регулювання ціни

Обмеження для мереж автозаправних станцій схвалили на засіданні уряду 14 травня. Рішення діятиме на період карантину.

До теми Уряд зобов'язав компанії попереджати про подорожчання пального за 3 тижні

Тепер АЗС повинні встановлювати надбавку до середньої ціни пального:

не більше 7 гривень за літр дизельного пального;

не більше 5 гривень за літр бензину.

Середня вартість пального і бензину, що включає митні платежі, повинна розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць.

Здійснювати розрахунки планують зобов'язати НАК "Нафтогаз України. Він надаватиме їх Міністерству економіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а міністерство – публікуватиме середні ціни одного літра до 5 числа кожного місяця.

Зауважимо, таке регулювання цін ввели з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Бізнес засудив рішення уряду

Європейська асоціація бізнесу заявила, що ініціатива Кабміну є "неприйнятною в цивілізованій європейській країні". Крім того, вона сприятиме тінізації ринку.

Аргументи ЄСБ