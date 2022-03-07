Уряд встановив нові граничні ціни на пальне: бензин та дизель можуть подорожчати

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку. Ціна бензину та дизелю можуть вартувати від 30 до майже 40 гривень за літр.

Ціна пального

Згідно з новими розрахунковими цінами, котрі оприлюднило Мінекономіки, нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

ціна літра бензину – 33,79 гривні,

– 33,79 гривні, дизельного палива (ДП) – 30,95 гривні за літр.

Зверніть увагу Нафта злетіла до рекордних 139 доларів за барель

Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

38,34 гривні за літр бензину ,

, 35,92 гривні за літр ДП.

Чому ціна пального на АЗС може зрости

Максимальна торгова надбавка не поширюється на "брендове преміальне паливо" з покращеними показниками якості.

З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подорожчає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть зрости.

Нагадаємо, що 7 березня 2022 року ціна нафти злетіла до рекордних 139 доларів за барель – це найвищий показник з 2008 року. Вона суттєво додала у ціні після того, як США разом із союзниками в Європі активно почали обговорювати можливість відмови від імпорту російської нафти.

Варто ознайомитись У Конгресі США думають, як відрізати Росію від імпорту нафти

Державне регулювання цін

З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.

Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!