Нагадаємо, що 7 березня 2022 року ціна нафти злетіла до рекордних 139 доларів за барель – це найвищий показник з 2008 року. Вона суттєво додала у ціні після того, як США разом із союзниками в Європі активно почали обговорювати можливість відмови від імпорту російської нафти.

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