Ціна пального

Згідно з новими розрахунковими цінами, котрі оприлюднило Мінекономіки, нові розрахункові ціни виглядають наступним чином:

  • ціна літра бензину – 33,79 гривні,
  • дизельного палива (ДП) – 30,95 гривні за літр.

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Якою може бути максимальна націнка на АЗС

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

  • 38,34 гривні за літр бензину,
  • 35,92 гривні за літр ДП.

Чому ціна пального на АЗС може зрости

З огляду на нові граничні ціни, закупівельна ціна газу подорожчає. Зауважимо, що зазвичай після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їх зменшення. Тож найближчим часом ціна пального на АЗС можуть зрости.

Державне регулювання цін

  • З 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
  • Здійснювати розрахунки зобов'язали НАК "Нафтогаз України". Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
  • Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.

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