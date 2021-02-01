Кабінет Міністрів вніс електроенергію в список соціально значущих товарів для держрегулювання. Відповідний перелік затвердили у квітні 2020 року на тлі епідемії коронавірусу.

Джерело: Урядовий портал

Таке рішення є в постанові №64 від 1 лютого 2021 року "Питання надання компенсації деяким категоріям споживачів е/е", текст якого оприлюднили на сайті Кабміну.

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Ним до переліку товарів, що мають важливе соціальне значення, додали й електроенергію.

Що відомо про цей список

Його затвердили 22 квітня 2020 року на тлі пандемії коронавірусу.

До переліку входять такі товари: борошно, хліб, яйця, масло, гречана крупа, парацетамол, медичні маски та інші.

Вдалися до такого кроку, аби уряд мав можливість встановити граничну ціну на ці товари на період дії карантину.

Нагадаємо, 18 січня Кабмін вніс до переліку соціально значущих товарів природний газ.

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