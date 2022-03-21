Уряд виплатить по 6,5 тисячі гривень роботодавцям за кожного працевлаштованого переселенця
21 березня 2022 , 15:15Читать новость на русском
Надзвичайно важливим для України є відновлення економіки. Щоб стимулювати бізнес повертатися до роботи там, де це можливо, уряд запускає програму працевлаштування переселенців.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні 21 березня, передає 24 канал. Для цього держава виплачуватиме роботодавцям 6 500 гривень за кожного переселенця з постраждалих регіонів.
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Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників,
– зазначив Шмигаль.
Держава аже запровадила кілька програм з підтримки бізнесу:
- повна дерегуляція бізнесу;
- спрощення податкової системи;
- доступні кредити;
- частина виплат на заробітні плати переселенців.
Прем'єр закликав усіх починати роботу, працювати, приймати людей і забезпечувати їх роботою і робочими місцями там де це можливо.
Звернення прем'єра Шмигаля за 21 березня: дивіться відео