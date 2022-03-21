Уряд виплатить по 6,5 тисячі гривень роботодавцям за кожного працевлаштованого переселенця

Надзвичайно важливим для України є відновлення економіки. Щоб стимулювати бізнес повертатися до роботи там, де це можливо, уряд запускає програму працевлаштування переселенців.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні 21 березня, передає 24 канал. Для цього держава виплачуватиме роботодавцям 6 500 гривень за кожного переселенця з постраждалих регіонів.

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Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників,

– зазначив Шмигаль.

Держава аже запровадила кілька програм з підтримки бізнесу:

повна дерегуляція бізнесу;

спрощення податкової системи;

доступні кредити;

частина виплат на заробітні плати переселенців.

Прем'єр закликав усіх починати роботу, працювати, приймати людей і забезпечувати їх роботою і робочими місцями там де це можливо.

Звернення прем'єра Шмигаля за 21 березня: дивіться відео