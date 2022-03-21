Уряд виплатить по 6,5 тисячі гривень роботодавцям за кожного працевлаштованого переселенця

21 березня 2022 , 15:15
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Надзвичайно важливим для України є відновлення економіки. Щоб стимулювати бізнес повертатися до роботи там, де це можливо, уряд запускає програму працевлаштування переселенців.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму зверненні 21 березня, передає 24 канал. Для цього держава виплачуватиме роботодавцям 6 500 гривень за кожного переселенця з постраждалих регіонів.

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Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників,
– зазначив Шмигаль. 

Держава аже запровадила кілька програм з підтримки бізнесу:

  • повна дерегуляція бізнесу;
  • спрощення податкової системи;
  • доступні кредити;
  • частина виплат на заробітні плати переселенців.

Прем'єр закликав усіх починати роботу, працювати, приймати людей і забезпечувати їх роботою і робочими місцями там де це можливо.

Звернення прем'єра Шмигаля за 21 березня: дивіться відео

 

Автор: Юлія Поскробок