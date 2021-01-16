Кабінет Міністрів України виділив гроші, аби завершити надання одноразової допомоги ФОПам під час локдауну. На це спрямували 201 мільйон гривень зі спецфонду держбюджету-2021.

Гроші виділили Мінсоцполітики

Про це мовиться у відповідній постанові уряду від 13 січня 2021 року. Документ опублікували на сайті Урядового порталу.

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Гроші передадуть Міністерству соціальної політики. Відомство вже розподілить кошти для надання допомоги застрахованим особам, які можуть втратити основні доходи через запровадження локдауну.

По грошову допомогу звернулись 480 тисяч осіб

Зазначимо, що за одноразовою допомогою вже звернулись 480 тисяч осіб. Проте у Міністерстві економіки зауважили, що таких звернень могло бути 712 тисяч. Українцям вже виплатили 3,6 мільярда гривень.

Головне про виплати допомоги ФОПам: