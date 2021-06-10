Призначені вони здебільшого на доплати працівникам МВС. Відповідна постанова уряду № 588 вже опублікована на Урядовому порталі.

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Уряд виділив гроші з "ковідного" фонду для МВС: скільки і для чого саме

На забезпечення програми "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" уряд ухвалив виділити 800 мільйонів гривень для МВС. Розподілити їх мають так:

71,6 мільйона гривень – на апарат МВС (на доплати медичним працівникам закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління цього міністерства, і які безпосередньо працюють для ліквідації COVID-19).

– на апарат МВС (на доплати медичним працівникам закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління цього міністерства, і які безпосередньо працюють для ліквідації COVID-19). 30,8 мільйона – Державній прикордонній службі (на доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, і медичним працівникам закладів охорони здоров'я ДПСУ, які працюють для ліквідації COVID-19).

– Державній прикордонній службі (на доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, і медичним працівникам закладів охорони здоров'я ДПСУ, які працюють для ліквідації COVID-19). 16,6 мільйона – Національній гвардії (на доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період карантину).

– Національній гвардії (на доплати військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період карантину). 1,7 мільйона – для Державної служби з надзвичайних ситуацій (на доплати працівникам служби цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, і медпрацівникам відомчих закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах із ліквідації COVID-19).

Та найбільша сума призначена Національній поліції – 679,26 мільйона гривень (також на доплати правоохоронцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину).

Раніше МВС вже отримувало гроші з "ковідного" фонду

Варто зауважити, що "ковідний" фонд створили невдовзі після початку пандемії – навесні 2020 року.

Мета створення – "фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних з епідемією COVID-19".

Рік тому, 10 червня 2020, на доплати поліції з нього вже давали гроші – 2,249 мільярда гривень.

За офіційними даними Мінфіну, впродовж 2020 року використали 89% фонду (63,7 мільярда гривень із 72 передбачених).

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