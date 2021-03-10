Уряд виділив 15,6 мільйона гривень допомоги сім'ям загиблих та поранених учасників АТО

Кабінет Міністрів виділив 15,6 мільйона гривень на одноразову допомогу сім'ям загиблих учасників АТО. Гроші виплатять також тим, хто отримав інвалідність внаслідок бойових дій.

Рішення про виплату допомоги уряд схвалив на засіданні 10 березня. Загалом для цього виділили 16 мільйонів 506 тисяч 65 гривень.

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Кому виплатять допомогу

Понад 1,7 мільйона гривень отримають сім'ї 5 загиблих на Донбасі.

21 військовому, який отримав інвалідність під час участі в АТО, виплатять від 567,5 тисячі до 908 тисяч гривень у залежності від групи інвалідності.

Так, інваліди I групи отримають 908 тисяч, II групи – 681 тисячу, III групи – 567,5 тисячі гривень.

Реабілітацію надаватимуть за бюджетні гроші

Уряд також дозволив надавати послуги з психологічної реабілітації подружжю учасників АТО, ООС, а також постраждалих учасників Революції Гідності за бюджетні гроші.

Крім того, безкоштовно надаватимуть реабілітацію та можливість санаторно-курортного лікування для членів сімей загиблих учасників АТО, ООС та Революції Гідності.

зможуть отримати інформацію про санаторно-курортні заклади та суб'єкти надання послуг із психологічної реабілітації, які підтримують ветер