В Україні з 1 березня індексують пенсії: рішення Кабміну
З 1 березня в Україні індексують пенсії. Відповідну постанову вже ухвалив Кабінет Міністрів. Відтак, рівно за тиждень українські пенсіонери почнуть отримувати більше.
Джерело:Мінсоцполітики
Очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.
Важливо До бюджету на 2021 рік заклали гроші на індексацію пенсій: хто отримає додаткові виплати
Як пояснили у Мінсоцполітики, розмір пенсії в середньому підвищиться на 308 гривень. Водночас мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.
Таким чином мінімальна пенсія зросте до 2 200 гривень для тих, хто має тривалий страховий стаж. Нагадаємо, це – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.
Що таке індексація?Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Хто отримає додаткові виплати
- 65-річні пенсіонери через зростання мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),
- особи, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років.
Зауважимо, що Кабінет Міністрів ще у вересні 2020 року ухвалив постанову, яка встановлює датою щорічної індексації пенсій 1 березня.
Мінімальна пенсія у 2021 році / Інфографіка 24 каналу
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