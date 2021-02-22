З 1 березня в Україні індексують пенсії. Відповідну постанову вже ухвалив Кабінет Міністрів. Відтак, рівно за тиждень українські пенсіонери почнуть отримувати більше.

Очікується, що пенсії підвищаться у 8 мільйонів людей.

Важливо До бюджету на 2021 рік заклали гроші на індексацію пенсій: хто отримає додаткові виплати

Як пояснили у Мінсоцполітики, розмір пенсії в середньому підвищиться на 308 гривень. Водночас мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень.

Таким чином мінімальна пенсія зросте до 2 200 гривень для тих, хто має тривалий страховий стаж. Нагадаємо, це – 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Що таке індексація? Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

Хто отримає додаткові виплати

65-річні пенсіонери через зростання мінімальної заробітної плати (мінімальний розмір пенсії на рівні 40% мінімальної зарплати),

особи, яким виповнилося 80 років і які досягли 75 років.

Зауважимо, що Кабінет Міністрів ще у вересні 2020 року ухвалив постанову, яка встановлює датою щорічної індексації пенсій 1 березня.



Мінімальна пенсія у 2021 році / Інфографіка 24 каналу