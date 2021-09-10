Уряд створив Антикризовий штаб "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів 8 вересня схвалив створення Антикризового штабу для "Укрзалізниці". Очолив його міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Перше засідання відбудеться 8 вересня. На ньому обговорять закупівлі критично важливих матеріалів.

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Цьогоріч фактично провалені закупівлі матеріалів для ремонтів інфраструктури та рухомого складу. Рівень забезпечення номенклатури закупівель за критичними позиціями складає лише 20%, виконання річного плану закупівель – 34%,

– заявив Кубраков.

Він пояснив, що стан організації та здійснення закупівель загрожує зривом залізничних перевезень. Ситуація потребує радикальних кроків з боку "Укрзалізниці" та уряду.

Хто увійшов у Антикризовий штаб

Заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков,

виконуювач обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін,

заступник міністра економіки Крістіна Голубицька,

заступник міністра фінансів Олександр Кава,

представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету тощо.

Першочерговим завданням Антикризового штабу є налагодження процесу закупівель та ритмічних поставок матеріально-технічного забезпечення.

Антикризовий штаб створили на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони. Він повинен підготувати рекомендації щодо заходів для врегулюванням проблем залізничного транспорту.