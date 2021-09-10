Уряд створив Антикризовий штаб "Укрзалізниці"
Джерело:"Укрзалізниця"
Кабінет Міністрів 8 вересня схвалив створення Антикризового штабу для "Укрзалізниці". Очолив його міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Перше засідання відбудеться 8 вересня. На ньому обговорять закупівлі критично важливих матеріалів.
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Цьогоріч фактично провалені закупівлі матеріалів для ремонтів інфраструктури та рухомого складу. Рівень забезпечення номенклатури закупівель за критичними позиціями складає лише 20%, виконання річного плану закупівель – 34%,
– заявив Кубраков.
Він пояснив, що стан організації та здійснення закупівель загрожує зривом залізничних перевезень. Ситуація потребує радикальних кроків з боку "Укрзалізниці" та уряду.
Хто увійшов у Антикризовий штаб
- Заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков,
- виконуювач обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін,
- заступник міністра економіки Крістіна Голубицька,
- заступник міністра фінансів Олександр Кава,
- представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету тощо.
Першочерговим завданням Антикризового штабу є налагодження процесу закупівель та ритмічних поставок матеріально-технічного забезпечення.Зверніть увагу! Антикризовий штаб створили на виконання рішення Ради нацбезпеки та оборони. Він повинен підготувати рекомендації щодо заходів для врегулюванням проблем залізничного транспорту.