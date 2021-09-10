Перше засідання відбудеться 8 вересня. На ньому обговорять закупівлі критично важливих матеріалів.

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Цьогоріч фактично провалені закупівлі матеріалів для ремонтів інфраструктури та рухомого складу. Рівень забезпечення номенклатури закупівель за критичними позиціями складає лише 20%, виконання річного плану закупівель – 34%,
– заявив Кубраков.

Він пояснив, що стан організації та здійснення закупівель загрожує зривом залізничних перевезень. Ситуація потребує радикальних кроків з боку "Укрзалізниці" та уряду.

Хто увійшов у Антикризовий штаб

  • Заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков,
  • виконуювач обов'язки голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін,
  • заступник міністра економіки Крістіна Голубицька,
  • заступник міністра фінансів Олександр Кава,
  • представники правоохоронних органів, Антимонопольного комітету тощо.

Першочерговим завданням Антикризового штабу є налагодження процесу закупівель та ритмічних поставок матеріально-технічного забезпечення.