Уряд спростив імпорт сільськогосподарської продукції в Україну
Джерело:Урядовий портал
Мінагрополітики та уряд України спростили вимоги до імпорту сільськогосподарської продукції. Йдеться про товари рослинного походження, зокрема овочі, фрукти, чай, каву та насіння.
Ухвалена постанова покликана забезпечити продовольчу безпеку держави і спростити умови ведення бізнесу під час війни. Вона діятиме на час воєнного стану та протягом 90 днів з моменту його скасування або припинення.
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Що передбачає нова постанова уряду
Постановою запроваджується принцип екстериторіальності для реалізації повноважень територіальних органів Держпродспоживслужби. Відтепер суб'єкти господарювання (підприємства) за власним вибором мають право:
- звертатись та отримувати документи, адміністративні послуги та фітосанітарні процедури у будь-якому територіальному органі Держпродспоживслужби;
- звертатись щодо проведення фітосанітарної експертизи до будь-якої фітосанітарної лабораторії Держпродспоживслужби.
Крім того, спрощено фітосанітарний контроль імпорту товарів, які належать до окремих груп (07 – 12, згідно з УКТ ЗЕД), шляхом проведення винятково інспектування, без відбору зразків та проведення фітосанітарної експертизи. Повноцінний фітосанітарний контроль здійснюватиметься лише у тих випадках, якщо:
- фітосанітарні сертифікати відсутні або недійсні;
- вантаж не відповідає інформації, зазначеній у фітосанітарному сертифікаті;
- під час інспектування було виявлено ознаки зараження чи пошкодження імпортованої продукції регульованими шкідливими організмами.
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Додамо, що нова постанова уряду також передбачає такі зміни:
- Скасування вимоги фітосанітарного контролю супровідного дерев'яного пакування (палетів, піддонів, коробок, ящиків тощо), з якими імпортуються товари рослинного походження.
- Скасування зобов'язання переміщувати територією України імпортованих товарів у супроводі карантинного сертифіката.
- Видача карантинного сертифіката винятково на вимогу особи.
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